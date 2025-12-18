Буде створено нову комісію, яка розглядатиме участь українських спортсменів у змаганнях.

Україна зняла заборону на участь у змаганнях із представниками Росії та Білорусі, навіть якщо вони беруть участь під своєю національною символікою. Проте, будуть передбачені інші нормативні обмеження, повідомляє "Суспільне".

Україна зняла заборону на участь у змаганнях із росіянами та білорусами

У виданні нагадали, що раніше голова Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт розповів журналістам, що українські спортсмени братимуть участь у міжнародних змаганнях, де присутні представники Росії та Білорусі. Він також анонсував зміни до наказу Міністерства молоді та спорту України, згідно з яким заборона на участь у турнірах, де є російські та білоруські атлети, які виступають під власними прапорами, знімається.

Крім того, міністр молоді та спорту України Матвій Бідний поділився, що буде створено спеціальну комісію, яка визначатиме турніри, в яких братимуть участь українські спортсмени, якщо росіяни та білоруси будуть там присутні.

"Це не означає, що ми будемо їздити скрізь, де тільки будуть присутні росіяни. Але ми не можемо самовиключитися з міжнародного спортивного порядку денного. Відповідні зміни до наказу Міністерства молоді та спорту вже внесено. Заборона на участь у змаганнях, де присутні росіяни та білоруси зі своєю символікою, зберігається, але є винятки. Наразі формується спеціальна комісія, яка розглядатиме доцільність участі українських спортсменів у певних змаганнях", - уточнив Бідний.

Участь українських спортсменів у змаганнях розглядатиме нова комісія

У Міністерстві молоді та спорту України зазначили, що склад комісії, яка розглядатиме участь українських спортсменів у змаганнях, ще формується. Уже відомо, що до неї увійдуть представники НОК та НПК України, а також Спортивного комітету України, представники органів сектору безпеки та оборони.

У Міністерстві молоді та спорту України уточнили в розмові з журналістами, що комісія буде виносити рекомендацію щодо того, чи відправляти українських спортсменів на міжнародні змагання, з огляду на умови безпеки (включно з можливостями захисту спортсменів від пропаганди). Оцінка комісії враховуватиме потенційні ризики та перспективи, а також можливості для топрезультатів українських спортсменів.

Шахова федерація проголосувала за повернення національних символів РФ і Білорусі

Раніше Генеральна Асамблея Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) проголосувала за повернення національних символів учасникам турнірів із Росії та Білорусі. На голосування було висунуто дві резолюції - одна від російської шахової федерації, а інша від Ради ФІДЕ.

У результаті, делегати проголосували за дві резолюції: за російську "так" відповіла 61 країна, 51 - проти, 14 не голосували і 15 утрималися. За резолюцію ФІДЕ проголосували 69 країн, 40 - проти, 15 утрималися і 17 не голосували.

ФІДЕ ухвалила такі рішення:

допуск учасників із Росії та Білорусі до командних змагань;

відповідно до рекомендацій МОК відновлення використання національних символів на юнацькому рівні;

дозвіл проводити офіційні заходи ФІДЕ в Білорусі.

