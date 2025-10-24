Профільні спортивні федерації не дозволили цим спортсменам брати участь у відбіркових змаганнях для Паралімпіади.

Спортсмени з Росії та Білорусі не поїдуть на зимові Паралімпійські ігри-2026 в Італію. Про це йдеться в заяві Міжнародного паралімпійського комітету (МПК).

У Комітеті нагадали, що раніше Генеральна асамблея МПК проголосувала за скасування часткового відсторонення національних паралімпійських комітетів Білорусі та Росії. Це рішення означає, що паралімпійці обох країн можуть вільно брати участь у Паралімпійських іграх за умови їхньої кваліфікації на Ігри відповідно до правил відповідної міжнародної федерації.

Однак МПК отримав підтвердження від кожної з чотирьох міжнародних федерацій, чиї види спорту включено до програми зимових Паралімпійських ігор у Мілані-Кортіна-2026 - Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS), Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), Всесвітньої федерації керлінгу та Всесвітньої федерації паралімпійського хокею - про те, що на практиці жоден спортсмен із цих двох країн не зможе кваліфікуватися на Ігри.

Перші три з них не дозволили російським і білоруським спортсменам брати участь у відбіркових змаганнях для Паралімпіади, а четверта, що відповідає за хокей, дала дозвіл надто пізно, коли кваліфікаційний відбір уже завершився.

"Позиція FIS, IBU і World Curling наразі означає, що спортсмени і команди з Білорусі та Росії не можуть брати участь у своїх змаганнях, що унеможливлює їхню кваліфікацію на зимові Паралімпійські ігри 2026 року в Мілані", - підсумовують у МПК.

Зимові Паралімпійські ігри відбудуться в італійських Мілані та Кортині д'Ампеццо з 6 по 15 березня. У них візьмуть участь близько 600 спортсменів, які змагатимуться у 79 видах спорту.

Зимова Олімпіада в Італії

Раніше глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна пропонує оголосити перемир'я у всіх війнах на час зимової Олімпіади-2026.

"У зв'язку з Олімпійськими іграми в Мілані та Кортіні ми подаємо в ООН пропозицію про "олімпійське перемир'я" для всіх воєн - зокрема в Україні та на Близькому Сході. Ми маємо бути борцями за мир", - сказав він.

У МЗС України вже заявили, що підтримують це рішення.

