Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії та Білорусі. Про це повідомила пресслужба комітету.

Зазначається, що таке рішення було ухвалено 27 вересня на Генеральній асамблеї МПК у Сеулі (Південна Корея). Це свідчить про те, що національні паралімпійські комітети двох країн відновлюють всі права та привілеї членства в організації.

"Приймаючи рішення, організації-члени МПК, що складаються з національних паралімпійських комітетів, міжнародних федерацій та міжнародних організацій спорту для людей з інвалідністю, які брали участь у Генеральній асамблеї МПК 2025 року, спочатку проголосували проти пропозиції про повне призупинення членства НПК Росії. Потім організації-члени МПК проголосували проти пропозиції про часткове призупинення членства NPC Росії, що означає, що НПК відновив свої повні права членства в комітеті. Для прийняття пропозиції було необхідно набрати більшість у 50% + 1 від усіх поданих голосів", - пояснили у пресслужбі організації.

Щодо національного паралімпійського комітету Білорусі, Генеральна асамблея МПК 2025 року проголосувала проти пропозицій про повне та часткове призупинення її членства.

Відомо, що комітети цих країн були відсторонені у 2022 році через порушення статутних зобов'язань. Тоді РФ та Білорусь усунули від зимової Паралімпіади-2022 через повномасштабну війну в Україні. На літніх Паралімпійських іграх-2024 російські та білоруські спортсмени виступали у нейтральному статусі.

Як писав УНІАН, раніше Україна відмовилась грати матч проти Білорусі у Євролізі з пляжного футболу. Суперником збірної України у матчі за 3 місце мала б стати збірна, яка представляє "країну із самопроголошеним президентом".

"Однак цей поєдинок збірна України бойкотуватиме через те, що Білорусь - посіпака країни-терористки. Українці таким чином посідають 4-е місце Євроліги-2025", - зазначили в Асоціації пляжного футболу України.

Також повідомлялось, що на великому турнірі в Канаді перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла "нейтральну" росіянку. Суперниці зустрілися на корті втретє і всі матчі завершувалися на користь українки. Рахунок матчу з росіянкою Анною Калінською став разгромним: 6:1 на користь Світоліної.

