Перша ракетка України пройшла в 1/8 фіналу турніру WTA в Монреалі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA № 13) вийшла в 1/8 фіналу престижного турніру WTA 1000 в канадському Монреалі, пише Суспільне.

У третьому раунді Світоліна в двох сетах розгромила "нейтральну" росіянку Анну Калінську (WTA № 31) за 56 хвилин. Суперниці зустрілися на корті втретє і всі матчі завершувалися на користь українки.

Рахунок матчу став разгромним: 6:1, 6:1 на користь Світоліної.

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"Це був хороший матч з мого боку. Мені справді подобається грати в Канаді. Звичайно, я маю приємні спогади від моєї перемоги в Торонто кілька років тому, тим більше при такій чудовій підтримці", - прокоментувала матч Світоліна, яку цитує Тribuna.

До того в цьому ж турнірі Світоліна обіграла "нейтральну" Каміллу Рахімову у двох сетах.

За місце у чвертьфіналі Світоліна гратиме проти американки Аманди Анісімової – сьомої ракетки світу. Цього літа вона розгромно програла у фіналі Вімблдону. Це буде їхня перша зустріч на тенісному корті з 2021 року — Еліна лідирує в протистоянні з Анісімовою, вигравши три з чотирьох ігор.

У четвертому раунді турніру в Монреалі візьмуть участь три українки: Марта Костюк, Даяна Ястремська та Еліна Світоліна.

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Як писав УНІАН, цього року Світоліна проводить успішний сезон. Вона планує завершити його у десятці найкращих тенісисток світу.

Світоліна увійшла до складу збірної на фінальний етап турніру Кубка Біллі Джин Кінг. Вона нагадала, що Україна гратиме на цьому турнірі вперше, але сподівається на гарні результати.

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