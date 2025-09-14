Таким чином, українці посідають 4-те місце Євроліги-2025.

Україна бойкотуватиме матч за третє місце проти Білорусі у Євролізі-2025 з пляжного футболу.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Асоціації пляжного футболу України, чоловіча збірна України з пляжного футболу поступилася команді Італії 1:4 у півфінальному матчі Суперфіналу Євроліги-2025.

У Асоціації розповіли, що перший період пройшов за переваги італійців, утім завершився з рахунком 0:0, а у другій 12-хвилинці Україна пропустила двічі.

Відео дня

"У заключному періоді Сергій Максимець розмочив рахунок, який до того моменту був вже 0:3. Крапку ж у поєдинку поставив Сассарі", - йдеться у повідомленні.

Водночас, підкреслили у Асоціації, суперником збірної України у матчі за 3 місце мала б стати збірна, яка представляє "країну із самопроголошеним президентом (ця команда програла в іншому півфіналі Іспанії 3:6)".

"Однак цей поєдинок збірна України бойкотуватиме через те, що Білорусь - посіпака країни-терористки. Українці таким чином посідають 4-е місце Євроліги-2025", - повідомили у Асоціації.

Так, у фінальному матчі головний трофей розіграють Італія та Іспанія. "Чоловіки. Євроліга-2025. Суперфінал. 1/2 фіналу. Італія - Україна - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). Голи: Сассарі (16ʼ, 32ʼ), Хосеп (20ʼ, 25ʼ) - Максимець (26ʼ)", - йдеться у дописі.

Чоловіча збірна України з пляжного футболу

Як повідомлялося, раніше чоловіча збірна України з пляжного футболу у півфіналі Євроліги поступилася Італії. У матчі за третє місце українська команда мала би зіграти проти Білорусі.

У 2023 році Україна відмовилася виступити на Чемпіонаті світу з пляжного футболу через допуск Білорусі. Гра за третє місце Євроліги з пляжного футболу має відбутися 14 вересня.

Вас також можуть зацікавити новини: