35 країн вимагатимуть відсторонення росіян і білорусів від ОІ-2024.

У п'ятницю, 10 лютого, у Великобританії відбувся саміт 35 країн, організований з питання можливої участі Росії в Олімпіаді-2024.

Як заявила міністр освіти, науки і спорту Литви Юргіта Сюгздініене, група з 35 країн, включаючи Великобританію, Німеччину, США, Францію і Японію, домовилася вимагати відсторонення російських і білоруських спортсменів від участі в ОІ-2024.

"Ми йдемо в тому напрямку, що нам не знадобиться бойкот, тому що всі країни єдині", - наводить слова Юргіти Сюгздініене Reuters.

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Президент України Володимир Зеленський виступив онлайн на зустрічі з міністрами, щоб обговорити заклик до відсторонення спортсменів з країн-агресорок. Він нагадав, що іноді окупанти "знищують нормальне життя без будь-якої символіки".

"Отже, я хочу запитати вас: якщо представники держави-терориста з'являться на міжнародних змаганнях або Олімпійських іграх, то чи буде мати значення, що вони там без національної символіки? Сама присутність представників держави-терориста - це маніфестація насильства і беззаконня", - зазначив Зеленський.

Міністр спорту Польщі Каміль Бортничук заявив, що бойкот поки не розглядається.

Він зазначив, що існують інші способи тиску на МОК, які можна спочатку вивчити. Зокрема компромісним рішенням може бути створення групи біженців, до якої увійдуть російські та білоруські дисиденти.

"Це може бути компромісом для МОК створити команду біженців, в яку могли б увійти люди російської та білоруської національності, які є дисидентами", - сказав Бортничук.

Росія і Білорусь на Олімпіаді-2024 в Парижі

26 січня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що розгляне питання допуску російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання. Але тільки для тих, хто не підтримує російську агресію і за умови виступу під нейтральним прапором.

Міністр спорту Вадим Гутцайт попередив, що Україна бойкотуватиме літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі, якщо до участі в змаганнях допустять росіян і білорусів.

Президент МОК Томас Бах закликав Україну відмовитися від погроз бойкоту. Він заявив, що бойкот порушить олімпійську хартію і що включення росіян і білорусів до її складу ґрунтується на резолюції ООН проти дискримінації в олімпійському русі.

24 січня Володимир Зеленський та Еммануель Макрон обговорили недопуск Росії до Олімпійських ігор у Парижі.

7 лютого мер Парижа Анн Ідальго заявила, що не хоче, щоб російські спортсмени брали участь в Олімпійських іграх 2024 року.

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