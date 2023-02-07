Остаточне рішення - за Міжнародним олімпійським комітетом.

Мер Парижа Анн Ідальго заявила, що не хоче, щоб російські спортсмени брали участь в Олімпійських іграх 2024 року.

Ідальго сказала в ефірі France Info, що не підтримує участь росіян у змаганнях під нейтральним прапором.

"Поки триває ця війна, ця російська агресія проти України, неможливо вдавати, ніби нічого не відбувається. Щоб делегація приїхала в Париж в той час, коли на Україну сиплеться дощ з бомб", — заявила Ідальго.

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Ще минулого місяця Ідальго стверджувала, що спортсменів не можна позбавляти можливості брати участь у змаганнях тільки через те, з якої вони країни, пише Politico. Остаточне рішення щодо участі росіян і білорусів в Олімпіаді залишається за Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), але позиція мера Парижа, який приймає змагання, важлива. До того ж Ідальго заявила, що готова публічно озвучити МОК свою незгоду, якщо комітет не перегляне свою позицію.

Участь Росії та Білорусі в Олімпійських іграх

Наприкінці січня Міжнародний олімпійський комітет заявив про можливість допуску спортсменів з Росії та Білорусі на міжнародні змагання під нейтральним прапором. Йшлося про спортсменів, які не підтримують війну проти України. Пізніше в МОК запевняли, що санкції проти спортсменів з РФ і Білорусі збережуться.

Спроби МОК повернути росіян і білорусів викликали бурхливу реакцію світової спільноти. Зокрема, як зазначав міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортничук, кілька десятків країн можуть об'єднатися, щоб не допустити участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх та інших великих спортивних заходах, поки війна в Україні триває. За його словами, можливий масовий бойкот Олімпійських ігор.

Україна вже оголосила, що буде бойкотувати змагання, на які допустять представників країни-агресора. У МЗС звинувачували МОК у готовності розтоптати могили тисяч убитих українців, щоб повернути росіян на змагання.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що Росія використовує спортивні змагання для поширення пропаганди агресії, і піднімав питання про недопуск росіян і білорусів на Олімпіаду в розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Наразі Україна продовжує дипломатичний марафон, спрямований на те, щоб не допустити використання Кремлем світового спорту та олімпійського руху для своєї пропаганди. Зокрема, Україна направила листи компаніям, які підтримують Міжнародний олімпійський комітет, Верховна Рада звернулася до парламентам країн світу.

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