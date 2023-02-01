Олімпійський комітет не скасовуватиме санкції, введені раніше.

Міжнародний олімпійський комітет запевняє, що має намір і далі дотримуватися раніше затверджених санкцій щодо російських і білоруських спортсменів. Про це йдеться в заяві прес-служби МОК у Twitter.

"Санкції проти Росії та Білорусі, а також їхніх урядів не підлягають обговоренню. Вони були одноголосно затверджені нещодавнім олімпійським самітом 9 грудня 2022 року", - підкреслили в організації.

Згідно з цими санкціями офіційні міжнародні змагання під егідою олімпійських комітетів не можуть проходити на території Росії та Білорусі, російські та білоруські спортсмени на таких змаганнях в інших країнах не можуть використовувати свої гімни, прапори, кольори та іншу національну символіку.

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Ця заява була зроблена у відповідь на слова президента Національного олімпійського комітету Росії Станіслава Познякова, який висловив упевненість в необхідності повноправної участі росіян в Олімпіаді-2024.

Скандал навколо МОК і російських спортсменів

26 січня МОК заявив про готовність повернути спортсменів РФ і Білорусі на міжнародні змагання. У комітеті зазначили, що потрібно "поважати права всіх спортсменів без будь-якої дискримінації".

Українська влада різко розкритикувала заяву МОК, звинувативши його в готовності "топтати могили" українців. Також в Києві пригрозили бойкотувати наступну Олімпіаду, якщо на неї допустять російських і білоруських спортсменів.

У Міжнародному олімпійському комітеті критику з боку України назвали "наклепницькою".

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