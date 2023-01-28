Кулеба розкритикував Міжнародний олімпійський комітет за плани повернути росіян на змагання.

Міжнародний олімпійський комітет готовий розтоптати могили тисяч убитих українців, щоб повернути росіян на змагання. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Обурення голови української дипломатії викликали плани МОК допустити до участі в міжнародних змаганнях спортсменів з Росії та Білорусі.

"Зусилля МОК приховати російські військові злочини свідчать про те, наскільки олімпійські боги відійшли від реальності. МОК готовий розтоптати могили тисяч невинних людей, яких вбили і вбивають росіяни", – написав Кулеба у своєму Twitter.

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Скандал навколо МОК і російських спортсменів

26 січня Міжнародний олімпійський комітет заявив, що розгляне питання допуску російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання. Але тільки для тих, хто не підтримують російську агресію і за умови виступу під нейтральним прапором.

Відразу після цього олімпійський комітет Азії запропонував російським і білоруським спортсменам взяти участь в Азіатських іграх-2023. Але з тими ж умовами – без прапорів і гімнів.

Міністр спорту України Вадим Гутцайт попередив, що Україна бойкотуватиме літні Олімпійські ігри-2024 в Парижі, якщо до участі в змаганнях допустять росіян і білорусів.

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