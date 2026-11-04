Канада не допустить хокеїстів із Росії та Білорусі до молодіжного чемпіонату світу

Канадська федерація хокею підтримала позицію уряду.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що російські хокеїсти не зіграють на молодіжному чемпіонаті світу, який відбудеться в канадських містах Едмонтоні та Ред-Дірі наприкінці грудня цього року та в січні наступного року. Про це пише Reuters.

"Поки Росія та Білорусь підтримують цю незаконну, невиправдану, жахливу війну в Україні - доти, доки це триватиме, - спортсмени з цих країн не виступатимуть у Канаді. Тож, якщо ви запитуєте саме про молодіжний чемпіонат світу, то росіян там не буде", - сказав він.

Федерація хокею Канади підтримала позицію уряду.

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Як господиня турніру, Канада контролює видачу віз, а без них російські гравці до Альберти не потраплять.

Раніше у вівторок національні федерації хокею Норвегії, Данії, Швеції та Чехії заявили, що відмовляться грати проти Росії на чоловічому чемпіонаті світу з хокею, який відбудеться наступного року в Німеччині.

Допуск РФ до хокею

Нещодавно Спортивний арбітражний суд задовольнив апеляцію Федерації хокею Росії та зобов’язав Міжнародну федерацію хокею (IIHF) допустити російські команди до п’яти турнірів сезону 2026/27.

Йдеться про чемпіонати світу серед дорослих та юніорів, а також жіночих і чоловічих збірних U18. Зокрема, росіяни зможуть виступити на дорослому ЧС у Німеччині, який відбудеться з 14 по 30 травня 2027 року.

CAS визнав, що IIHF не надала достатніх доказів загроз безпеці, які могли б юридично виправдати відсторонення російських команд. За правилами федерації, підставою для недопуску можуть бути лише підтверджені ризики для безпеки.

На чемпіонаті світу 2027 року в Німеччині вперше за 20 років зіграє збірна України. Вона потрапила до групи А разом зі Швейцарією, Фінляндією, Швецією, Німеччиною, Латвією, Австрією та Словенією.

Пізніше колишній віцепрезидент Міжнародної федерації хокею Калерво Куммола запевнив, що Україну не виключатимуть із числа учасників чемпіонату світу-2027 з хокею в елітному дивізіоні.

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