Україну не виключатимуть з елітного ЧС-2027 з хокею, - ексвіцепрезидент IIHF

Колишній віцепрезидент Міжнародної федерації хокею повідомив, що обговорював це питання з кількома різними людьми, зокрема з керівництвом IIHF.

Україну не виключатимуть із числа учасників чемпіонату світу-2027 з хокею в елітному дивізіоні. Про це повідомив колишній віцепрезидент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Калерво Куммола, пише Iltalehti

"Україна не вибуде з чемпіонату світу серед чоловіків наступної весни. Я обговорював це питання з кількома різними людьми, зокрема з керівництвом IIHF", – сказав журналістам Куммола.

Нагадаємо, що раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) дозволив російській збірній повернутися до міжнародних змагань з хокею. Як писало шведське видання Sportbladet, через це Україна ризикує втратити місце в елітному дивізіоні чемпіонату світу з хокею 2027 року.

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30 жовтня CAS ухвалив рішення, згідно з яким російські хокейні збірні отримали дозвіл брати участь у міжнародних турнірах уже з поточного сезону. Це стосується чоловічого чемпіонату світу в травні 2027 року, юнацького чемпіонату світу, який відбудеться на стику 2026–2027 років, жіночого чемпіонату світу в листопаді 2027 року, а також юнацьких першостей U18 серед чоловіків і жінок.

Україна вийшла до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею

Нагадаємо, що у 2026 році збірна України вперше за 20 років вийшла до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею. Сталося це за підсумками останнього туру дивізіону IA.

Щоб вийти в еліту, Україні потрібно було, щоб реалізувалися щонайменше дві умови: перемога над Японією в основний час, а також втрата очка Польщею у заключній грі проти Литви. Матч проти Японії Україна завершила перемогою з рахунком 3:1.

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