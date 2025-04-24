За словами спортсмена, замість того, щоб допомагати Україні, президент США критикує Володимира Зеленського.

Чеський колишній хокеїст Домінік Гашек підтримав Україну після масованої атаки, яку Росія здійснила в ніч проти 24 квітня. Крім того, він назвав президента США Дональда Трампа "зрадником демократичного світу".

"Сьогодні вночі Росія знову вбила щонайменше 9 людей і поранила 63 в Україні. І в той же час президент США Дональд Трамп не в змозі засудити ці жахливі злочини. Він не в змозі зробити все, щоб найбільший злочинець сучасності Путін постав перед судом за свої жахливі злочини. Він не в змозі вести переговори про високі тисячі мільярдів євро, які Росія повинна заплатити Україні за всі жахливі речі, які вона зробила з Україною та її народом", - висловився спортсмен у своєму дописі в соцмережі X.

Гашек додав, що замість цього Трамп критикує українського президента та "лідера демократичного світу" Володимира Зеленського, який захищає свою країну та не хоче віддавати її територію.

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"Американський президент є зрадником демократичного світу", - наголосив колишній хокеїст.

Нагадаємо, Домінік Гашек грав у Національній хокейній лізі. Зокрема у складі збірної Чехії голкіпер на прізвисько "Домінатор" виборов золото на Олімпійських іграх-1998.

Атака РФ по Україні 24 квітня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 24 квітня Росія запустила по Україні 215 ракет і дронів. Основним напрямком удару став Київ. Загалом було підтверджено збиття 112 повітряних цілей.

Внаслідок ракетної атаки Росії на Київ загинуло дев'ять людей, ще понад 70 осіб отримали поранення.

Також Володимир Зеленський розповів, що під час нічного удару по будинку в Києві загинули молоді брат і сестра. За його словами, хлопцю був 21 рік, дівчині - 19 років. Глава держави додав, що сьогоднішня атака одна з найскладніших і найнахабніших з боку Росії.

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