Україна вперше за 20 років вийшла в елітний дивізіон чемпіонату світу з хокею

Збірна України вперше за 20 років вийшла в елітний дивізіон чемпіонату світу з хокею. Сталося це за підсумками останнього туру дивізіону IA. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Там зазначили, що Україні для виходу в еліту потрібно було, щоб реалізувалися щонайменше два підсумки: перемога над Японією в основний час, а також втрачене очко Польщею у заключній грі проти Литви.

Матч проти Японії Україна закінчила перемогою з рахунком 3:1.

Чемпіонат світу, Дивізіон 1, група А

Sosnowiec Winter Arena, Сосновець, Польща

Україна - Японія 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Шайби: 0:1 - Муракамі (Сато, Накаджіма), 10:45. 1:1 - Пересунько, 13:09. 1:2 - Дахновський (Трахт, Ворона), 15:11. 1:3 - Трахт (Ворона), 17:24.

Кидки: 18:31 (9:16, 4:6, 5:9)

Штраф: 8:10 (4:2, 4:2, 0:6)

Україна: Дьяченко (Левшин); Сисак - Мережко, Трахт - Фадєєв - Ворона; Гребеник - Матусевич, Лялька - Купріянов - Пересунько; Дахновський - Ратушний, Морозов - Бузоверя - Денискін; Косарев, Олійник - Захаров - Бородай; Садовіков.

Японія: Оцука (Нарісава); Йонеяма - Муракамі, Ханзава - Накаджіма - Сато; Хаята - Халлідей, Келлер - Ф. Судзукі - Хірано; Оцу - Такебе, Такагі - Міура - Ірікура; М. Судзукі - Осава - Кобаяші; Ісоґай.

Після цього відбувся поєдинок Польща - Литва. Литва відкрила рахунок на дев'ятій хвилині гри з Польщею. Господарі майданчика відповіли своєю шайбою у другому періоді. Основний час матчу Польща - Литва закінчився внічию.

Відтак, поляки втратили необхідне очко, щоб наздогнати Україну у таблиці, а "синьо-жовті", своєю чергою, фінішували у топ-2 таблиці.

Важливо, що для України це повернення до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею. Востаннє українці грали на цьому рівні ще у 2007 році.

Загалом в елітному дивізіоні Україна провела дев'ять сезонів (з 1999 до 2007 року). Найкращим результатом "синьо-жовтих" в еліті було 9-те місце на чемпіонаті світу-2002.

З моменту вильоту з еліти у 2007 році Україна навіть опускалася до дивізіону IB. Звідти до групи IA "синьо-жовтим" вдалося піднятися за підсумками ЧС-2024, а вже через два роки - повернутися до еліти.

На стадіоні "Селхерст Парк" відбувся матч-відповідь півфіналу Ліги конференцій, у якому зустрілися лондонський "Крістал Пелас" і донецький "Шахтар". Поєдинок закінчився з рахунком 2:1 на користь англійців.

В першому матчі "гірники" поступились з рахунком 1:3 і тому програли по сумі двох поєдинків 5:2. Таким чином, у фіналі, який відбудеться 27 травня у Лейпцизі на Ред Булл Арені, зіграють "Крістал Пелас" і "Райо Вальєкано".

