Збірна України втратила можливість зіграти на Чемпіонаті світу

Відбувся поєдинок півфіналу плейофу Чемпіонату світу 2026, у якому зустрілися національні команди України та Швеції. Протистояння закінчилось з рахунком 3:1 на користь шведів.

Рахунок у матчі вже на 6-ій хвилині відкрив Дьокереш, який замкнув простріл із лівого флангу. У першому таймі українці володіли територіальною перевагою, але дуже рідко загострювали ситуацію. До перерви підопічні Реброва не нанесли жодного удару у площину воріт. Шведи в атаці створили два небезпечних моменти, один з яких і завершився результативним ударом.

На 51-ій хвилині Дьокереш забив свій другий після помилки Забарного у центрі поля. На 72-ій хвилині Дьокереш реалізував ним же зароблений пенальті, оформивши хет-трик. Вже в додатковий час гол престижу забив дебютант збірної України Пономаренко.

Чемпіонат світу. Кваліфікація. Плейоф

Україна - Швеція - 1:3

Голи: Пономаренко (90) - Дьокереш (6, 51, 72 - пен.)

Попередження: Нордфельдт (75) - Тимчик (56), Трубін (71)

Україна: Трубін, Миколенко, Бондар, Забарний, Тимчик, Калюжний (Гуцуляк, 60), Зубков (Очеретько, 60), Судаков (Пономаренко, 77), Ярмолюк (Шапаренко, 85), Циганков, Ванат (Яремчук, 60).

Швеція: Нордфельдт, Гундмундссон (Свенссон, 77), Ліндельоф, Хієн (Старфельт, 37), Лагербільке, Ногрен, Карльстрем, Аярі (Бергвалль, 77), Йоханссон, Дьокереш, Еланга.

Таким чином, збірна України втратила шанси вийти на Чемпіонат світу, який пройде влітку у США, Канаді та Мексиці. Матч відбувся на нейтральній арені "Естадіо Сьюдад де Валенсія".

Збірна України визначилася із заявкою футболістів на матч проти збірної Швеції в плейофу відбору на Чемпіонат світу 2026. Загалом на матчі збірної головний тренер Сергій Ребров зібрав 26 футболістів. З них троє не могли зіграти у першому матчі. Йшлося про дискваліфікованих лідерів команди Руслана Маліновського та Юхима Коноплі. А також про дебютанта національної команди Бориса Крушинського, який виступає за "Полісся".

