Ребров оголосив заявку на матч проти Швеції: один футболіст втратив шанс на дебют

Загалом троє футболістів не увійшли до заявки на матч.

Збірна України визначилася із заявкою футболістів на матч проти збірної Швеції в плей-оф відбору на Чемпіонат світу 2026.

Загалом на матчі збірної головний тренер Сергій Ребров зібрав 26 футболістів. З них троє не зіграють у першому матчі. Йдеться про дискваліфікованих лідерів команди Руслана Маліновського та Юхима Коноплі. А також про дебютанта національної команди Бориса Крушинського, який виступає за "Полісся".

Повна заявка збірної України на матч проти Швеції

Воротарі: Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк), Руслан Нещерет (Динамо Київ).

Захисники: Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен, Франція), Олександр Сваток (Остін, США), Валерій Бондар (Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Едуард Сарапій, Богдан Михайличенко (обидва – Полісся Житомир).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Георгій Судаков (Бенфіка Лісабон, Португалія), Олександр Зубков (Трабзонспор, Туреччина), Олег Очеретько (Шахтар Донецьк), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі – Динамо Київ), Олексій Гуцуляк (Полісся Житомир), Іван Калюжний (Металіст 1925 Харків).

Нападники: Владислав Ванат (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Ліон, Франція), Матвій Пономаренко (Динамо Київ).

Напередодні важливої гри лідер захисту збірної України Ілля Забарний дав пресконференцію, під час якої, зокрема, згадав про невдалий виступ національної команди під час відбору на ЧС у 2022 році. А саме – поразку від Уельсу, яка не дозволила Україні поїхати на Мундіаль:

"Усі пам’ятають той момент, ту важку гру та відчуття після неї. Ми здобули великий досвід. Зараз ті, хто був тоді в команді, усе розуміють. Ми налаштовуємося, бо це великий шанс знову нагадати світу про війну – це важливе питання для всієї нації. Потрібно показати свій характер, але підходити до гри з "холодною" головою. Відповідальність величезна".

Також інтервʼю ютуб-каналу УАФ напередодні матчу дав форвард збірної України Роман Яремчук. Він назвав Швецію найсильнішим суперником з усіх, які були представлені на жеребкуванні. Водночас зазначив, що це може піти на користь українській команді, яка краще грає проти сильніших суперників.

"Не вміємо ми грати проти команди, яка низько обороняється і створює низький блок. Це буде дійсно вирішальний матч для нас, тому що ми пам'ятаємо, чим закінчилася останній раз наша поїздка в Уельс. Було досить боляче. Напевно, одна з найтяжчих поразок у моїй кар'єрі. Не хочеться цього повторювати. Тому всі, я бачу по хлопцях, що дуже, дуже серйозно налаштовані і хочуть добути в першу чергу результат. А гра – це неважливо. В цьому матчі тільки результат важливий", – сказав Яремчук.

Водночас наставник шведської збірної Грем Поттер відзначив сильні сторони України. За його словами, "синьо-жовті" мають "міцний колектив", де "класні індивідуальні якості гравців чудово вплетені в загальнокомандний механізм":

"Для глибокого аналізу ми передивилися всі поєдинки збірної України у цьомувідборі. Збірна залишила по собі дуже приємне враження. Ми чітко бачимо структуру їхньої гри як у захисній, так і в наступальній фазах. Важко виокремити якусь одну гру, оскільки вони пройшли всю кваліфікацію дуже рівно й стабільно, здобувши другу сходинку одразу за французами. Тож ми ставимося до опонента з максимальною повагою".

Нагадаємо, матч збірної України проти Швеції розпочнеться 26 березня о 21:45. Гра відбудеться у Валенсії, Іспанія. Лідер цієї зустрічі позмагається у фінальному матчі плей-оф з лідером пари Албанія-Польща за вихід на Чемпіонат Світу 2026.

Напередодні матчу головний тренер збірної України дав прес-конференцію, під час якої повідомив, що Роман Яремчук отримав незначне ушкодження, однак вже тренується з командою і готується до матчу зі Швецією. Також Ребров зазначив, що Україна повинна перемогти Швецію завдяки характеру.

Напередодні гри Україна має низку втрат не лише через дискваліфікації, а й через травми. Зокрема "синьо-жовтим" не допоможе один з лідерів команди – Олександр Зінченко. Він травмувався у перші хвилини виступу за "Аякс", тому навіть не потрапив до загальної заявки збірної.

