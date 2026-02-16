Зірка збірної України не зіграє у вирішальних матчах плейоф відбору на ЧС-2026

Футболіст отримав травму і потребує операції.

Півзахисник збірної України з футболу Олександр Зінченко не зіграє за національну команду у вирішальних матчах плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Про це повідомляє "Суспільне Спорт". Зазначається, що у перші хвилини гри за "Аякс" в чемпіонаті Нідерландів українець отримав травму і був змушений покинути поле.

За даними "Аякса", у Зінченка діагностовано ушкодження коліна, і він потребуватиме операції. Футболіст пропустить матчі команди до кінця поточного сезону.

"Таким чином, Зінченко пропустить і вирішальні матчі України у плейоф раунді відбору до чемпіонату світу-2026, в яких вона зустрінеться зі Швецією, а також переможцем протистояння Польща – Албанія, які відбудуться 26 та 31 березня", – йдеться в матеріалі.

Нещодавно збірна України з футболу дізналася своїх суперників у Лізі націй. Головна команда країни зіграє в групі з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.

Тим часом на Покровському напрямку було ліквідовано футболіста-зрадника Сергія Петрова, який підписав контракт із армією РФ. Колаборант виступав за "Волинь", "Зірку" (Кропивницький), "Львів", "Рух", "Металіст 1925" та "Агробізнес", а також зіграв один матч за збірну України U-21.

