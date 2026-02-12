Збірна України дізналася своїх суперників у Лізі націй

Перші ігри нового розіграшу Ліги Націй пройдуть у міжнародне вікно з 24 вересня по 6 жовтня 2026 року.

Збірна України з футболу зіграє в групі з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією під час матчів Ліги Націй у сезоні 2026/27.

Українська команда знаходилася в другому кошику дивізіону B. З першого кошику суперником підопічних Реброва стала команда Угорщини. Тоді як з третього та четвертого - Грузія та Північна Ірландія відповідно.

Загалом у дивізіоні В склалися такі групи:

В1: Шотландія, Швейцарія, Словенія, Північна Македонія

В2: Угорщина, Україна, Грузія, Північна Ірландія

В3: Ізраїль, Австрія, Ірландія, Швеція

В4: Польща, Боснія і Герцеговина, Румунія, Косово

Кожна з команд у групі зіграє по шість матчів - дві гри проти кожного із суперників вдома та на виїзді. Перші ігри нового розіграшу Ліги Націй пройдуть у міжнародне вікно з 24 вересня по 6 жовтня 2026 року.

Відповідно до регламенту, в разі перемоги у групі, збірна Реброва автоматично підійметься у класі до дивізіону A. Тоді як поразка у групі призведуть до падіння у дивізіон C.

Також до дивізіону A збірна України може потрапити якщо займе другу сходинку в таблиці. Але в такому разі їй доведеться позмагатися за це право з командою, яка посіла третю позицію таблиці з дивізіону A. Крім того, частина збірних за результатами Ліги Націй отримає путівки на Чемпіонат Європи, які відбудеться у 2028 році у Великій Британії та Ірландії.

Виступи збірної України

Нагадаємо, що вже у березні Україна проведе вирішальні матчі за вихід на Чемпіонат світу 2026. У першій грі підопічні Реброва зіграють проти національної команди Швеції. У разі позитивного результату, "синьо-жовті" зіграють проти переможця в парі Польща-Албанія.

Тим часом основний голкіпер збірної України Анатолій Трубін раніше відзначився голом у матчі Ліги Чемпіонів проти мадридського "Реалу". Голкіпер відправив мʼяч під завісу зустрічі на 90+7 хвилині, вивівши таким чином "Бенфіку" у плей-оф турніру.

