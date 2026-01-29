Український воротар 'Бенфіки' забив видовищний гол 'Реалу' і вивів клуб у плейоф Ліги чемпіонів (відео)

Суперника португальська команда дізнається вже у пʼятницю, 30 січня.

Український воротар Анатолій Трубін, який виступає за португальський футбольний клуб "Бенфіка", забив видовищний гол у матчі з мадридським "Реалом".

Голкіпер відправив мʼяч у ворота суперника на останніх секундах матчу – сталося це на 90+7 хвилині. Трубін фактично урятував "Бенфіку" від вильоту з Ліги чемпіонів, вивівши команду у плейоф престижного турніру.

24-річний гравець ударом головою замкнув подачу зі штрафного. Матч завершився із рахунком 4:2 на користь португальського клубу.

Відео дня

Мережею вже шириться відео ефектного голу Трубіна:

Зазначимо, що "Бенфіка" мала 9 очків, і змогла увійти до топ-24 команд завдяки різниці забитих і пропущених мʼячів (10-12). Клуб обійшов французький "Марсель", який теж мав 9 очків, але поступився за різницею забитих і пропущених (11:14).

Тепер "Бенфіка" зіграє у стикових матчах за вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Суперника португальська команда дізнається вже у пʼятницю, 30 січня. Матчі відбудуться у другій половині лютого.

Інші новини футболу

Колишній тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу потрапив до лікарні. 80-річного наставника госпіталізували через тяжку форму грипу. Згодом стало відомо, що його виписали з лікарні.

Тим часом воротар збірної України Андрій Лунін вирішив покинути мадридський "Реал". Очікується, що він піде з команди після завершення сезону, оскільки глибоко розчарований своїм статусом у клубі.

