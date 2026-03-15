Українські паралімпійці потрапили в лідери медалістів у Мілані: скільки нагород здобули

Українці у медальному заліку поступили тільки паралімпійцям з Китаю та США.

Україна увійшла до трійки найкращих країн світу за загальною кількістю медалей на зимових Паралімпійських іграх-2026, що проходили в Італії. Наші атлети вибороли 19 нагород у запеклій боротьбі з найсильнішими збірними планети, повідомляється на офіційному сайті Міжнародного паралімпійського комітету (IPC) за підсумками змагань у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.

Сьогоднішній день, 15 березня, останній день Паралімпіади, став для України тріумфальним: до загальної скарбнички збірної додано дві нагороди. Олександра Кононова виборола бронзу показавши неймовірну швидкість у лижних перегонах на 20 км вільним стилем. Олександр Казік приніс команді срібло. Його забіг у класі спортсменів із порушенням зору став одним із найбільш напружених моментів дня.

Загальний доробок збірної виглядає солідно: Україна везе додому три золоті, вісім срібних та вісім бронзових нагород. У загальному заліку за кількістю золота ми посіли сьоме місце. Проте за масовістю успіху синьо-жовті – серед абсолютних лідерів увійшовши до трійки лідерів. Лише Китай та США випередили нас за загальною кількістю призових місць.

Китайці домінували на трасах. Вони завоювали 15 золотих медалей та впевнено посіли першу сходинку. США стали другими. В цілому медалі виграли паралімпійці 27 країн світу.

Скандали на Паралімпіаді в Італії

На жаль, спортивні змагання не обійшлись без гучних скандалів. Ми вже повідомляли, що українським спортсменам заборонили використовувати форму із зображенням мапи України. Паралімпійцям встигли виготовити нову форму, яка була терміново доставлена автобусом до Італії, де перебувала команда.

Також Національний паралімпійський комітет та паралімпійська збірна України офіційно заявили про систематичний тиск на українських спортсменів і тренерів з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) та Оргкомітету Зимових Ігор-2026 в Італії. Зокрема, організатори вимагали демонтувати український прапор з фасаду будівлі, де розміщена збірна, попри те, що це традиційна практика, яка не викликала зауважень на минулих Іграх. Після дводенних переговорів прапор дозволили повернути.

