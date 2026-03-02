'Вона політична': українським паралімпійцям заборонили форму з мапою країни

Їм ледве вдалося встигнути виготовити нову форму.

Українським спортсменам заборонили використовувати форму з мапою України на цьогорічних зимових Паралімпійських іграх. Про це в інтерв’ю "Укрінформу" сказав Валерій Сушкевич, президент Національного паралімпійського комітету України.

Відповідаючи на запитання щодо того, у спортивній формі якого дизайну українські паралімпійці вийдуть на змагання, він розповів, що для команди було підготовано парадну форму.

"Міжнародний Паралімпійський комітет сказав: "Ні, ні, ні - так не піде!" Мовляв, ця форма політична. І сказали, що ніхто не допустить, щоб ми вийшли в такій формі. Ця форма була дуже красива, дуже символічна і дуже акцентовано "кричала" про те, що є Україна в світі, в Європі, зі всіма своїми територіями без окупації Росією", - наголосив Сушкевич.

Відео дня

Мапа на формі

На уточнення, чи була на цій формі мапа цілісної України, президент Комітету пояснив, що вона була "глобалізована на формі".

"Її робив відомий наш дизайнер Віктор Анісімов, який робив форму для нас і на Паралімпіаду в Парижі (літня Паралімпіада-2024). Ми тоді вийшли в формі, яка мала акценти військові, бо там крім жовто-блакитного був той колір, який є у наших захисників на фронті. Нам його дуже довго не затверджували, але ми пробили це тоді", - зауважив Сушкевич.

Зараз, зауважив він, в цьому питанні вони були радикальніші, адже після Парижу з новою силою відбулася "ескалація лояльності" до Росії. "Тобто там уже сидять суб'єкти паралімпійського чиновництва, які стережуть, щоб не дати Україні заявити про себе, як країні без окупації, і що вона буде боротись у такій формі проти країни-агресора", - сказав президент Національного паралімпійського комітету.

Термінове виготовлення нової форми

Так, розповів Сушкевич, їм ледве вдалося встигнути виготовити нову форму. Її терміново автобусом везли до Італії, де вже знаходиться вся команда.

"А могли одягнути хлопців і дівчат ще тут у форму, яка вже була готова, а нам її заборонили. Ось така ситуація", - підкреслив він.

Спортсменам з РФ та Білорусі дозволили змагатися на Паралімпійських іграх під національними прапорами - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого стало відомо, що за рішенням Міжнародного паралімпійського комітету шість спортсменів з Росії та чотири з Білорусі зможуть змагатися під національними прапорами на Паралімпійських іграх 2026 року, які відбудуться у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 15 березня.

Представник комітету Крейг Спенс зазначив, що цих спортсменів розглядатимуть так, як і представників "будь-якої іншої країни". Таким чином, вони зможуть виступати зі своїми прапорами, носити національні кольори та, за потреби, "почують свій державний гімн на церемонії нагородження".

Україна бойкотуватиме церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор через участь у них росіян та білорусів. Крім того, чеська делегація оголосила про бойкот церемонії відкриття з метою висловлення протесту проти поновлення членства Росії та Білорусі.

Вас також можуть зацікавити новини: