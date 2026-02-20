Чехія слідом за Україною заявила про бойкот Паралімпійських ігор-2026 через повернення РФ

Чеська делегація підкреслила, що не згодна з участю росіян і білорусів в Іграх.

Слідом за Україною чеська делегація оголосила про бойкот церемонії відкриття Паралімпійських ігор з метою висловлення протесту проти поновлення членства Росії та Білорусі, повідомляє Lemonade.

В заяві Чехія попереджає, що не буде брати участь в церемонії відкриття Паралімпійських ігор.

"Ми жодним чином не братимемо участі в церемонії відкриття Паралімпійських ігор 2026 року. Наша думка залишається незмінною з самого початку: ми не згодні з участю росіян і білорусів в Іграх", - підкреслив Чеський паралімпійський комітет у своїй заяві.

Таким чином, Чехія приєдналася до української делегації, яка вже оголосила про бойкот церемонії, що має відбутися 6 березня у Вероні, через участь росіян і білорусів під їхнім прапором.

Допуск росіян та білорусів до Паралімпіади: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що комісар ЄС з питань спорту Гленн Мікаллеф відмовилася відвідати церемонію відкриття Паралімпійських ігор у зв'язку з рішенням дозволити спортсменам з Росії та Білорусі підняти їхні прапори. Мікаллеф в соцмережі Х підкреслила, що поки триває агресивна війна Росії проти України, вона не може підтримати відновлення національних символів, прапорів, гімнів та форми, які невіддільні від цього конфлікту. Комісар ЄС з питань спорту заявила, що робить це з повагою до спортсменів, але з чітким розумінням принципів, що стоять на кону. Мікаллеф закликала своїх однодумців зайняти таку ж позицію.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський назвав несправедливим рішення допустити російських та білоруськиз спортсменів до участі у Паралімпійських іграх-2026 під національною символікою. Зеленський підкресилив, що це "брудне рішення, яке не можна поважати". Він додав, що воно "не європейське з точки зору цінностей". Президент України зауважив, що під час Олімпійських ігор МОК вирішив дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича через шолом, на якому було зображено фотографії спортсменів, які загинули з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

