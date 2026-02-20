Україна буде бойкотувати церемонію відкриття Паралімпійських ігор, - заява

Шість спортсменів з Росії та чотири з Білорусі зможуть змагатися під національними прапорами на Паралімпійських іграх 2026 року.

Україна буде бойкотувати церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор через участь у них росіян та білорусів. Про це йдеться у заяві Паралімпійського комітету України у Facebook.

Наголошується, що українські паралімпійці та Національний паралімпійський комітет України обурені рішенням Міжнародного паралімпійського комітету надати можливість 6 російським суб’єктам паралімпійського спорту і 4 представникам білоруського паралімпійського спорту брати участь в XIV зимових Паралімпійських іграх.

"Ні Росія, ні Білорусь не пройшли кваліфікаційного процесу, щоб здобути ліцензії на участь у Паралімпіаді в Мілано-Кортіна. Причому це відбулось відповідно до того статусу російського і білоруського паралімпійських комітетів, який вони отримали як країни, які здійснюють жахливу військову агресію на території України", - наголошується у заяві.

Зазначається, що багато країн світу звертались за отриманням додаткових слотів на участь своїх молодих спортсменів і для початку розвитку зимових паралімпійських видів спорту в своїх країнах, але МПК прийняв рішення надати найбільшу кількість слотів саме Росії.

Національний паралімпійський комітет України констатує цей факт як продовження системної політики лояльності з боку МПК по відношенню до країни, яка сьогодні стала військовою загрозою практично для всіх країн Європи, йдеться у заяві.

"Національний паралімпійський комітет України заявляє, що українська паралімпійська команда і Національний паралімпійський комітет України бойкотує церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагає не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026", - наголошується у заяві.

Водночас українські паралімпійці будуть брати участь у змаганнях на XIV зимових Паралімпійських іграх.

Скандал з участю Росії та Білорусі на Паралімпіаді

17 лютого стало відомо, що за рішенням Міжнародного паралімпійського комітету (МПК), шість спортсменів з Росії та чотири з Білорусі зможуть змагатися під національними прапорами на Паралімпійських іграх 2026 року, які відбудуться у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 15 березня.

Представник комітету Крейг Спенс зазначив, що цих спортсменів розглядатимуть так, як і представників "будь-якої іншої країни". Таким чином, вони зможуть виступати зі своїми прапорами, носити національні кольори й, за потреби, "почують свій державний гімн на церемонії нагородження".

Комісар ЄС з питань спорту Гленн Мікаллеф вже заявив, що не відвідає церемонію відкриття Паралімпійських ігор через рішення дозволити спортсменам з Росії та Білорусі підняти їхні національні прапори.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що українські посадовці теж не поїдуть на Паралімпіаду в Італію.

