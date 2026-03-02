'Завжди почувався українцем': вихованець іспанського баскетболу дебютував за нашу країну

Гравець зазначає, що ніколи не намагався змінити громадянство та завжди захищав свою культуру.

22-річний Данііл Шеліст, гравець іспанського "Ов'єдо", отримав перший виклик до національної команди України і вже дебютував саме проти збірної Іспанії.

Як зазначає "Суспільне спорт", переїхавши до Іспанії з України у віці дев'яти років, в 11 він почав займатися в місцевих командах. За наступні 11 років він закріпився на місцевому професійному рівні, виступаючи за "Ов'єдо" в другому дивізіоні.

Уперше зіграти на міжнародному рівні Шелісту випало саме проти Іспанії, коли він представляв Україну на майданчику латвійської Риги у відбірковому поєдинку чемпіонату світу.

Водночас ще більш символічним для нього стане матч четвертого туру, в якому вже Іспанія прийматиме українців на власному майданчику в Ов'єдо - місті, де Шеліст виступає на клубному рівні.

"Я 14 років живу в Іспанії, вся родина тут. Виріс в Іспанії, закінчив школу. Всі друзі та дівчина - іспанці. Я завжди почувався українцем, ніколи не намагався змінити громадянство і заявляти, що я - іспанець. Завжди захищав свою культуру", - наголосив Шеліст.

Айнарс Багатскіс, головний тренер збірної України, у коментарі Федерації баскетболу України розповідав, що ухвалив рішення запросити Шеліста після консультацій з його тренером та знавцями іспанського баскетболу, отримавши "дуже гарні відгуки" про гру 22-річного форварда.

Зауважується, що в дебютному матчі за збірну України Шеліст вже набирав очки, виконавши один прицільний середній кидок за 6,5 хвилин на майданчику.

