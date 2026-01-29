Гол Трубіна Реалу визнали найкращим у вирішальному турі Лізі чемпіонів

Його гол на 90+8‑й хвилині матчу приніс лісабонцям перемогу та вихід до плейофу.

УЄФА визначив найкращий гол за підсумками 8‑го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Переможцем став український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін, повідомляє пресслужба УЄФА.

При цьому конкурентами Трубіна були: Жоао Педро ("Челсі") з голом у матчі з "Наполі", Федеріко Дімарко ("Інтер") - точний удар у ворота "Боруссії" Дортмунд, Влад Драгомір ("Пафос") - гол у зустрічі зі "Славією".

Варто зазначити, що його гол на 90+8‑й хвилині матчу проти мадридського "Реалу" приніс лісабонцям перемогу 4:2 та вихід до плейофу - "орли" обійшли Марсель за різницею голів і посіли 24‑те місце у загальній таблиці.

Відео дня

Трубін став лише 5-им воротарем, який відзначився у матчі Ліги чемпіонів, а також першим, який вивів свою команду до плейофу.

Гол "Трубіна" - деталі

Коментуючи свій вирішальний гол, Трубін зізнався: він до останнього моменту вважав, що команді не потрібно забивати. Головний тренер Жозе Моурінью підтвердив, що "Бенфіка" ледь не стала жертвою відсутності комунікації. Його заміни були спрямовані на утримання рахунку 3:2, який він помилково вважав прохідним.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола також відреагував на гол українського воротаря.

"Ми всі були там, тому не знали, що "Бенфіці" потрібен гол, щоб пройти далі, і коли воротар вийшов вперед, ми сказали: "Навіщо ти вийшов?", тому що "Реал" міг зрівняти рахунок, і ми б вилетіли", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: