Гвардіола відреагував на гол українського воротаря Трубіна 'Реалу'

Гвардіола зазначив, що його здивував цей момент.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола відреагував на гол українського воротаря "Бенфіки" Анатолія Трубіна у ворота мадридського "Реала", який він забив у рамках Ліги чемпіонів, пише ESPN.

"Ми всі були там, тому не знали, що "Бенфіці" потрібен гол, щоб пройти далі, і коли воротар вийшов вперед, ми сказали: "Навіщо ти вийшов?", тому що "Реал" міг зрівняти рахунок, і ми б вилетіли", - сказав Гвардіола.

Головний тренер "Манчестер Сіті" визнав, що стратегія Жозе Моуріньо виявилася хорошою. Він також пообіцяв надіслати повідомлення тренеру "Бенфіки".

Завдяки голу Трубіна клуб "Бенфіка" вийшов у стикові матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. "Реал" же вибув з вісімки лідерів і завершив основний етап на дев'ятій сходинці.

Гол Трубіна "Реалу" - що відомо

Нагадаємо, що український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін забив видовищний гол у матчі з мадридським "Реалом" в рамках Ліги чемпіонів. Голкіпер відправив м'яч у ворота суперників на останніх секундах матчу.

Трубін фактично врятував "Бенфіку" від вильоту з Ліги чемпіонів, вивівши команду в плей-офф турніру. 24-річний українець ударом головою замкнув подачу зі штрафного. Матч завершився з рахунком 4:2 на користь португальського клубу.

