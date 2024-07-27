Чинний контракт Гвардіоли з англійським клубом розрахований до кінця наступного сезону.

Головний тренер англійського футбольного клубу Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола повідав, як довго збирається залишатися у клубі.

Про це повідомив відомий італійський інсайдер Фабріціо Романо. "Я в Ман Сіті вже 8 років. І я не залишуся тут ще на 8 років. Я ближчий до того, щоб піти, ніж залишитися, але я поки не казав, що йду...", - пояснив ситуацію іспанський фахівець.

Чинний контракт Гвардіоли з англійським клубом розрахований до кінця наступного сезону.

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Гвардіола в Манчестер Сіті

Гвардіола працює в Манчестер Сіті з 2016 року. За 8 років у клубі він виграв 17 трофеїв, у тому числі Лігу чемпіонів у сезоні-2022/23.

В кінці минулого року "Манчестер Сіті" обіграв "Флуміненсе" у фіналі Клубного чемпіонату світу з футболу. "Це був неймовірний рік. Ми закрили розділ. Ми виграли все, що могли. Тепер настав час спробувати зробити це знову", - прокоментував тоді Гвардіола.

Це вперше в своїй історії "Манчестер Сіті" виграв Клубний чемпіонат світу. Трофей став п'ятим для "Сіті" в 2023 році. Раніше "городяни" стали чемпіонами АПЛ, виграли Кубок Англії, Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.

"Манчестер Сіті" став першим англійським клубом, який виграв за один календарний рік п'ять трофеїв.

Сам же Хосеп Гвардіола вчетверте у тренерській кар'єрі здобув перемогу на Клубному чемпіонаті світу і став найтитулованішим тренером в історії турніру.

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