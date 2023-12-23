"Манчестер Сіті" виграв п'ятий трофей у 2023 році.

У п'ятницю, 22 грудня, "Манчестер Сіті" обіграв "Флуміненсе" у фіналі Клубного чемпіонату світу з футболу.

Головний тренер "городян" Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу своєї команди.

"Це був неймовірний рік. Ми закрили розділ. Ми виграли все, що могли. Тепер настав час спробувати зробити це знову.

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Нам трохи пощастило на початку. Ми отримали м'яч і швидко забили. А потім у них було 10-12 неймовірних хвилин, які показали, наскільки це буде важко.

Другий гол допоміг нам, але, можливо, ми його не заслуговували. Ми дещо поліпшили гру в другому таймі і стали діяти набагато краще", - наводить слова Гвардіоли BBC.

Відзначимо, що "Манчестер Сіті" вперше в своїй історії виграв Клубний чемпіонат світу.

Цей трофей став п'ятим для "Сіті" в 2023 році. Раніше "городяни" стали чемпіонами АПЛ, виграли Кубок Англії, Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.

"Манчестер Сіті" став першим англійським клубом, який виграв за один календарний рік п'ять трофеїв.

Хосеп Гвардіола вчетверте у своїй тренерській кар'єрі здобув перемогу на Клубному чемпіонаті світу і став найтитулованішим тренером в історії турніру.

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