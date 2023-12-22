"Манчестер Сіті" вперше в своїй історії виграв Клубний чемпіонат світу.

У п'ятницю, 22 грудня, відбувся фінальний поєдинок Клубного чемпіонату світу, в якому "Манчестер Сіті" зустрічався з бразильським "Флуміненсе".

Гра проходила на стадіоні "Кінг Абдулла Спортс Сіті" в Саудівській Аравії і завершилася перемогою англійського клубу.

Підопічні Пепа Гвардіоли відкрили рахунок вже на 1-й хвилині зустрічі, відзначився аргентинський нападник Хуліан Альварес. На 27-й хвилині "городяни" подвоїли свою перевагу - м'яч у власні ворота забив захисник "Флуміненсе" Ніно. На 72-й хвилині Філ Фоден забив третій м'яч "Ман Сіті". Асистував йому Хуліан Альварес. Точку у грі поставив Хуліан Альварес - на 88-й хвилині зустрічі аргентинський нападник забив із передачі Матеуса Нуньєса.

Відео дня

"Манчестер Сіті" - "Флуміненсе" - 4:0

Голи: Альварес, 1, 88, Ніно, 27 аг, Фоден, 72

"Манчестер Сіті": Едерсон, Вокер, Діаш, Стоунз (Гвардіол, 75), Аке (Нунеш, 82), Льюїс, Родрі (Аканджі, 75), Бернарду Сілва, Фоден, (Бобб, 82) Гріліш, Альварес

"Флуміненсе": Фабіо, Шав'єр, Ніно (Марлон, 75), Мело (Барбоса, 63), Марсело (Ліма, 63), Андре, Мартінеллі, Ар'яс, Гансо (Александер, 63), Кено (Кеннеді, 46), Кано

"Манчестер Сіті" виграв Клубний чемпіонат світу вперше в своїй історії.

У півфіналі турніру "городяни" обіграли "Урава Ред Даймондс" (3:0), а "Флуміненсе" вибив "Аль-Ахлі" (2:0).

Додамо, що в матчі за 3-е місце єгипетський клуб "Аль-Ахлі" обіграв японський "Урава Ред Даймондс" з рахунком 4:2.

Нагадаємо, рекордсменом за кількістю перемог на Клубному чемпіонаті світу є "Реал" - мадридський клуб вигравав турнір п'ять разів.

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