У фіналі Клубного чемпіонат світу "Манчестер Сіті" зіграє проти "Флуміненсе".

У вівторок, 19 грудня, відбувся другий півфінал Клубного чемпіонату світу з футболу, в якому "Урава Ред Даймодс" протистояв "Манчестер Сіті".

Гра проходила на стадіоні "Кінг Абдулла Спортс Сіті" в Джидді і завершилася перемогою англійського клубу.

Рахунок у грі був відкритий наприкінці першого тайму - на 45+1-й хвилині захисник японського клубу Маріус Хейбротен забив гол у власні ворота. На початку другого тайму "городяни" подвоїли свою перевагу - хорватський півзахисник Матео Ковачич забив з передачі Кайл Вокер. На 59-й хвилині Бернарду Сілва забив третій гол у ворота команди з Японії.

Відео дня

"Урава Ред Даймодс" - "Манчестер Сіті" - 0:3

Голи: Хейбротен, 45+1 аг, Ковачич, 52, Сілва, 59

Таким чином, "Манчестер Сіті" став другим фіналістом Клубного чемпіонату світу. У фіналі турніру "городяни" зіграють проти "Флуміненсе". Бразильський клуб днем раніше переміг єгипетський "Аль-Ахлі" (2:0).

Фінал Клубного чемпіонату світу запланований на п'ятницю, 22 грудня.

Нагадаємо, чинним переможцем Клубного чемпіонату світу є мадридський "Реал". У фіналі минулого сезону "вершкові" виграли у саудівського "Аль-Хіляля" з рахунком 5:3.

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