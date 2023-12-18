Бразильський "Флуміненсе" здолав "Аль-Ахлі" в 1/2 фіналу Клубного ЧС-2023.

У понеділок, 18 грудня, відбувся перший поєдинок 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу з футболу, в якому "Флуміненсе" протистояв "Аль-Ахлі".

Гра проходила на стадіоні "Кінг Абдулла Спортс" в Джидді (Саудівська Аравія) і завершилася перемогою бразильського клубу.

У першому таймі команди зіграли без забитих голів. Рахунок у матчі був відкритий на 71-й хвилині - півзахисник "Флуміненсе" Джон Аріас реалізував пенальті. На 90-й хвилині перевагу бразильського клубу подвоїв Джон Кеннеді. Асистував йому Мартінеллі.

Відео дня

"Флуміненсе" - "Аль-Ахлі" - 2:0

Голи: Аріас, 71 пен, Кеннеді, 90

Таким чином, "Флуміненсе" став першим фіналістом Клубного чемпіонату світу-2023. Другий учасник фіналу визначиться в поєдинку "Манчестер Сіті" - "Урава Ред Даймондс". Гра відбудеться 19 грудня.

Нагадаємо, чинним переможцем Клубного чемпіонату світу є мадридський "Реал". У фіналі минулого сезону "вершкові" виграли у саудівського "Аль-Хіляля" з рахунком 5:3.

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