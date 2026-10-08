У Києві з'явилася іменна зірка Ярослави Магучіх: де її можна побачити

Магучіх назвала отримання власної зірки великою честю.

У Києві урочисто відкрили нові іменні зірки на "Площі зірок". Серед відзначених – олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх. Про це повідомляє Wave RBC.UA.

"Для мене велика честь здобути власну зірку в серці Києва. І цей особливий момент мені хочеться розділити з усіма, хто підтримує мене на моєму шляху. Особлива подяка нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми маємо можливість жити, працювати, мріяти та досягати нових вершин", - сказала спортсменка.

Також цього дня на "Площі зірок" відкрили іменні зірки олімпійського чемпіона з фехтування Григорія Крісса, чемпіона світу з боксу за версією WBO Сергія Дзінзірука та багаторазової паралімпійської чемпіонки Олександри Кононової.

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До церемонії долучилася президентка Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха, яка особисто привітала Магучіх із цією відзнакою.

Довідка УНІАН. "Площа зірок" розташована в центрі Києва - на вулиці Великій Васильківській, недалеко від станції метро "Палац Україна" та поряд із торговельно-розважальним центром Gulliver.

"Площа зірок" з'явилася в центрі Києва у 2015 році. Першими, уздовж бульвару Лесі Українки, були закладені зірки діячам культури і кіно: Аді Роговцевій, Володимиру Горянському і зірка пам'яті Богдану Ступці. У листопаді 2015 на вулиці Еспланадній були встановлені зірки українських музикантів, серед яких: співачка Оксана Білозір, гурти СКАЙ та ТНМК і The Maneken.

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Як повідомляв УНІАН, Ярослава Магучіх стала переможницею абсолютного чемпіонату світу: перемогу українка виборола на висоті 1.99 м. Важливо, що останнім міжнародним турніром для спортсменок став абсолютний чемпіонат світу. Участь у ньому взяли й три українки - Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Змагання розпочалися з висоти 1.86 м: Левченко підкорила планку з першої спроби, а Геращенко з другої. Тоді як Ярослава Магучіх пропускала стартову планку.

На висоті 1.91 у сектор вийшли вже усі заявлені атлетки. Магучіх з першої спроби подолала планку, тоді як Ірині Геращенко вдалося це зробити з другого стрибка. А ось Юлія Левченко припинила змагання, припустившись трьох помилок.

За перемогу Магучіх отримає одну з найбільших призових виплат - $150 000.

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