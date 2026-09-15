'Це божевілля': Магучіх емоційно відреагувала на рішення про повернення росіян до змагань

Спортсменка розповіла, що через постійні російські атаки не може тренуватися вдома та змушена перебувати далеко від батьків і друзів.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх різко відреагувала на рішення деяких спортивних федерацій повертати російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Світова рекордсменка назвала це "божевіллям" і наголосила, що через війну Росії проти України українські спортсмени досі не можуть нормально тренуватися вдома.

В інтерв’ю фінському виданню Iltalehti Магучіх розповіла, що сама хотіла б готуватися до змагань в Україні, однак через постійні російські атаки змушена перебувати далеко від рідних.

"Я думаю, що це божевілля, бо нічого не змінилося. Нічого. Я б також хотіла готуватися та тренуватися вдома, але мені потрібно бути далеко від України, далеко від батьків та друзів. Ми повністю розлучені", – сказала спортсменка.

Відео дня

Магучіх наголосила, що війна для українців триває, попри рішення окремих міжнародних спортивних організацій послаблювати обмеження для представників Росії та Білорусі.

За її словами, Київ регулярно зазнає ракетних та дронових атак. Водночас під удар потрапляють і інші українські міста.

"Наприклад, Київ протягом тижня був об'єктом атак. Удари лунають щодня, і жахливі відео поширюються безперервно. Лише кілька днів тому було завдано удару по моєму рідному місту – Дніпру, тож ситуація є шокуючою", – розповіла легкоатлетка.

Вона додала, що українці продовжують сподіватися на завершення війни.

"На жаль, нічого не змінилося, але у нас є надія. Я вірю, що надія допомагає нам жити й рухатися вперед. Українці є дуже сильними", – зазначила Магучіх.

World Athletics залишила санкції проти Росії

Нагадаємо, що у липні 2026 року Міжнародний олімпійський комітет передав спортивним федераціям право самостійно визначати політику щодо обмежень для російських спортсменів. Після цього низка міжнародних організацій почала розглядати можливість повернення представників Росії та Білорусі до змагань.

Водночас Всесвітня федерація легкої атлетики вирішила не змінювати свою позицію та не допускати російських спортсменів до своїх змагань.

Російська сторона оскаржила це рішення в Спортивному арбітражному суді, однак президент федерації Себастьян Коу заявив, що організація продовжить відстоювати свою позицію.

"Ми маємо намір захищати свою позицію. Завдання міжнародної спортивної федерації полягає в тому, щоб ухвалювати рішення, які, на її думку, найкраще відповідають інтересам її спортсменів", – сказав Коу.

Магучіх подякувала Коу за його позицію та підтримку українських спортсменів після початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Я дуже вдячна Себастьяну Коу за його рішення, бо це справді важке та сильне рішення. Він завжди підтримував українських спортсменів і цікавився, як у нас справи", – зазначила українка.

За словами Магучіх, Коу неодноразово наголошував, що найважливіше для українських спортсменів – залишатися живими та перебувати в безпеці.

Вас також можуть зацікавити новини: