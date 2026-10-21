У Польщі затримали 15 спортсменів з РФ та Білорусі, які їхали на чемпіонат світу

Вони хотіли незаконно взяти участь у змаганні з карате.

У Польщі правоохоронці затримали пʼятнадцять громадян Росії та Білорусі, які порушили правила проживання. Спортсмени їхали до Польщі за туристичними візами, сподіваючись взяти участь у Чемпіонаті світу з карате. Про це повідомив президент Польського союзу карате Павел Полторжецький в інтерв'ю для Bielsko Biala.

Він зазначив, що напередодні турніру організатори отримали інформацію про те, що росіяни та білоруси, попри вказівки та чіткі заборони Всесвітньої федерації карате та Міністерства спорту, спробують взяти участь у змаганнях. За словами Полторжецького, спортсмени, ймовірно, сподівалися, що якщо вони з'являться в залі змагань, організатори дозволять їм бути доданими до списку учасників.

Після цього інформацію про плани росіян було переданим до прикордонної служби. Організатори зазначили про незаконне перебування спортсменів у Польщі. У відповідь на це прикордонники провели законну перевірку документів.

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"Одинадцять громадян Білорусі та четверо росіян в’їхали до країни за туристичними візами, що не відповідало заявленій меті їхнього перебування в Польщі. Усіх затримали та після оформлення отримали рішення від коменданта посту в Бєльсько-Бялій про виїзд з Польщі. У них є вісім днів на це. Це найкоротший можливий термін", – заначили в прикордонній службі Польщі.

Російські спортсмени на міжнародних змаганнях

Раніше нардеп та олімпійський чемпіон Жан Беленюк заявив про те, що Україні складно впливати на рішення міжнародних інституцій щодо послаблення санкцій проти російських спортсменів. Він зазначив, що бажання Міжнародного олімпійського комітету повернути росіян дуже схоже на бажання Дональда Трампа налагодити співпрацю з Путіним. Й на тлі цього можливості України дуже обмежені.

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