'Бенфіка' тягнула час, не знаючи, що вилітає: Моурінью від провалу врятував тільки гол Трубіна

Матч "Бенфіки" проти "Реала" міг увійти в історію як найбезглуздіше вилучення з Ліги чемпіонів.

Найнесподіваніший герой матчу втратив дар мови не тільки від радості, але й від нерозуміння того, що відбувається. Коментуючи свій вирішальний гол у ворота мадридського "Реала", який вивів "Бенфіку" в плей-офф Ліги Чемпіонів, український воротар Анатолій Трубін зізнався: він до останнього моменту вважав, що команді не потрібно забивати.

Саме тому кінцівка матчу виглядала так дивно: гравці "Бенфіки" не поспішали, збивали темп і намагалися зберегти рахунок 3:2, який, як виявилося, не давав їм проходу в наступну стадію, пише A Bola зі слів нашого спортсмена.

Трубіну кричали бігти вперед

Український голкіпер відверто розповів про хаос на полі:

"До цього я взагалі не розумів, що нам щось потрібно. Томаш [Араужо] і Антоніу [Сільва] кричали мені: "один, один" [ще один гол – прим. ред.], а я такий: "Що? Навіщо?". Я не розумів розкладу. Але потім побачив, що всі навколо, включаючи Містера, женуть мене вперед. Тому я побіг у штрафну. І не знаю, що сказати. Божевільний момент. Я не звик забивати, мені 24 роки, і це вперше. Просто неймовірно".

Моурінью визнав помилку – команда грала на утримання

Головний тренер Жозе Моурінью підтвердив, що "Бенфіка" ледь не стала жертвою відсутності комунікації. Його заміни були спрямовані на утримання рахунку 3:2, який він помилково вважав прохідним.

"У мене взагалі не було інформації. Коли я випустив на поле захисників Антоніу Сілву і Франьо Івановича, я не мав уявлення, чи достатньо рахунку 3:2. Тому, коли вони вийшли, завдання було конкретним – утримати перемогу, грати надійно", – зізнався португалець.

Осяяння прийшло занадто пізно, коли замін вже не залишилося, а дорогоцінний час був витрачений на оборонні дії.

"Тільки потім ми зрозуміли, що цього замало. А у "Реала" на той момент було на одного гравця менше. Я відправив Ніко в атаку, але більше замін у мене не було. Коли стався той фол на останніх секундах, я вже просто послав Трубіна вперед, а Далоту крикнув залишатися в центрі поля, щоб не оголювати тили зовсім. Це історична ніч, але перемога була на межі".

