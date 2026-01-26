Лунін ухвалив остаточне рішення щодо свого майбутнього в 'Реалі'

Його рішення є незворотним, згідно з інформацією джерела.

Воротар збірної України Андрій Лунін ухвалив безповоротне рішення змінити клубну прописку та покинути мадридський "Реал".

За інформацією джерела іспанського видання El Nacional, оточення голкіпера вже повідомило керівництво "вершкових", що цей процес є незворотним. Очікується, що українець залишить Мадрид після завершення поточного сезону.

Причини цього рішення

Повідомляється, що 26-річний воротар глибоко розчарований своїм статусом у команді. Попри стабільно високий рівень гри, який він демонстрував за відсутності Тібо Куртуа, Лунін знову опинився в ролі "вічного запасного".

Відео дня

Українець вважає, що не отримав належного визнання з боку тренерського штабу Карло Анчелотті та керівництва клубу. Лунін прагне розпочати новий етап кар’єри в команді, де йому гарантують роль першого номера.

Ситуація з українськими футболістами у Європі

Раніше УНІАН писав, що "Ноттінгем Форест" може достроково попрощатися з Олександром Зінченком. Повідомлялося, що гравець не зміг проявити себе в команді й через це клуб розглядає можливість розірвати договір оренди.

Тим часом головний тренер "Челсі" Ліам Росеньйор раніше висловився про майбутнє українського хавбека Михайла Мудрика. Він зазначив, що ще не спілкувався з дискваліфікованим півзахисником, однак планує це зробити, коли відчує, що може мати "позитивний вплив" на українця.

