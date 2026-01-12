Хабі Алонсо звільнений з посади головного тренера 'Реала': відомо, хто його замінив

Мадридський "Реал" несподівано оголосив про розставання з головним тренером за взаємною згодою.

Мадридський "Реал" офіційно оголосив про відхід Хабі Алонсо з посади головного тренера першої команди. Відповідна заява була опублікована на офіційному сайті "королівського клубу".

Керівництво "вершкових" підкреслило, що рішення про припинення співпраці було прийнято за обопільною згодою сторін. У клубі відзначили внесок баскського фахівця в розвиток команди і тепло попрощалися з легендою.

"Хабі Алонсо завжди буде користуватися любов'ю і захопленням всіх мадридистів, оскільки він є легендою "Реала" і завжди уособлював цінності нашого клубу. "Реал Мадрид" завжди буде його домом", – йдеться в офіційному повідомленні.

Відео дня

Клуб також висловив подяку всьому тренерському штабу Алонсо за професіоналізм і самовіддачу, побажавши їм успіхів у подальшій кар'єрі.

Хто замінить Алонсо на посаді тренера

Інтрига навколо звільнилося крісла на "Сантьяго Бернабеу" протрималася недовго. На офіційному сайті "Реала" повідомляється, що пост головного тренера займе Альваро Арбелоа.

Повідомляється, що керівництво клубу бачить в Арбелоа ідеального наступника, здатного продовжити вектор розвитку команди. Арбелоа, який також є екс-гравцем "Реала", в останні роки успішно працював з молодіжною командою клубу (Хувеніль А), демонструючи відмінні результати і вміння розвивати молоді таланти.

Хто такий Альваро Арбелоа

Клуб зробив ставку на фахівця, який досконально знає структуру "Реала" зсередини. Він пройшов усі щаблі тренерської ієрархії в академії "Королівського клубу", почавши роботу в 2020 році. З червня 2025 року він очолював другу команду клубу – "Кастилью".

До цього він досяг вражаючих успіхів з юнацькими складами: став чемпіоном з "Інфантіл А" (сезон 2020/21) і "Кадет А" (2021/22).

Головним його тренерським досягненням на даний момент є робота з командою "Хувеніль А" (U19). У сезоні 2022/2023 він оформив з нею історичний требл (виграв Лігу, Кубок Короля і Кубок Чемпіонів), а в сезоні 2024/2025 знову привів команду до перемоги в чемпіонаті.

Як футболіст, Арбелоа був невід'ємною частиною однієї з найуспішніших епох в історії "Реала". Він захищав кольори клубу з 2009 по 2016 рік, зігравши в 238 офіційних матчах. За цей час він завоював 8 трофеїв, серед яких:

2 кубки Ліги чемпіонів;

1 титул чемпіона Ла Ліги;

2 Кубки Короля;

Клубний чемпіонат світу, Суперкубок Європи та Суперкубок Іспанії.

Кар'єра в збірній Іспанії була не менш видатна: Арбелоа – чемпіон світу (2010) і дворазовий чемпіон Європи (2008, 2012), на його рахунку 56 матчів за національну команду.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Реал Мадрид" отримав рекордний в історії футболу дохід, заробивши за рік понад один мільярд євро.

Вас також можуть зацікавити новини: