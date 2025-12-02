Клуб оцінює українського кіпера у щонайменше 10 млн євро.

Головний тренер мадридського "Реалу" Хабі Алонсо почав формувати склад на наступний рік та обрав шістьох футболістів, з якими може попрощатися вже найближчим часом.

Про це пише "Madrid-barcelona". Повідомляється, що український голкіпер Андрій Лунін потрапив до цього списку попри те, що клуб задоволений його роллю в команді.

Зазначається, що Флорентіно Перес готовий відпустити українського воротаря щонайменше за 10 мільйонів євро.

Відео дня

"Хабі Алонсо вважає пріоритетом посилення деяких ключових позицій для підвищення конкурентоспроможного рівня команди. Крім того, він бачить у цьому ідеальну можливість підписати гравців, які відповідають його стилю гри", – пише джерело.

Українці в топ-клубах Європи

Нагадаємо, раніше стало відомо, що інший українець може покинути один з топ-клубів Європи. Йдеться про Іллю Забарного, який, за даними Vipsg.fr, "розчарував" керівництво "ПСЖ", оскільки "не зміг переконати його ні своєю солідністю, ні зрілістю".

Тоді повідомлялося, що на заміну українському захиснику "ПСЖ" розглядають Маріо Хілу, який є вихованцем Реал Мадриду та виступає за "Лаціо". Головний тренер просить керівництво придбати досвідченого центрбека, який зможе негайно давати результат на полі.

Вас також можуть зацікавити новини: