Роналду покинув Саудівську Аравію на своєму приватному літаку, - Mirror

Наразі футболіст виступає за "Аль-Наср".

Приватний літак португальського футболіста Кріштіану Роналду в понеділок вилетів з Ер-Ріяда, Саудівська Аравія, до Мадрида на тлі війни на Близькому Сході. Про це пишуть журналісти Mirror.

Журналісти зазначають, що комерційні рейси в країні призупинили свою роботу на тлі війни. Однак Роналду має у власності літак Bombadier Global Express 650 вартістю 61 мільйон фунтів стерлінгів. За даними видання, літак Роналду покинув столицю Саудівської Аравії ввечері в понеділок, близько 20:00. А вже о 01:00 3 березня його літак приземлився у Мадриді, де футболіст тривалий час жив, виступаючи за "Реал".

Зазначимо, що попри бойові дії, чемпіонат Саудівської Аравії триває. Зокрема в перший день активних атак, 28 лютого, "Аль-Наср", за який виступає Роналду, обіграв "Аль-Фейха". Попри те, що зірковий португалець не реалізував пенальті, його команда обіграла суперника з рахунком 3:1. Наступний матч "Аль-Насру" запланований на 7 березня.

Жеребкування Ліги Конференцій - що відомо

Нагадаємо, раніше у швейцарському місті Ньон відбулося жеребкування 1/8 фіналів єврокубків. Свого суперника зокрема дізнався донецький "Шахтар". "Гірники" позмагаються за вихід у чвертьфінал з польським клубом "Лех".

Усі пари 1/8 фіналу ЛК:

Крістал Пелас – АЕК Ларнака

Сігма – Майнц

Лех – Шахтар

Самсунспор – Райо Вальєкано

АЗ – Спарта

Целє – АЕК Афіни

Фіорентина – Ракув

Рієка – Страсбур

