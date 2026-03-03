Роналду покинув Саудівську Аравію на своєму приватному літаку, - Mirror

Приватний літак португальського футболіста Кріштіану Роналду в понеділок вилетів з Ер-Ріяда, Саудівська Аравія, до Мадрида на тлі війни на Близькому Сході. Про це пишуть журналісти Mirror.
Журналісти зазначають, що комерційні рейси в країні призупинили свою роботу на тлі війни. Однак Роналду має у власності літак Bombadier Global Express 650 вартістю 61 мільйон фунтів стерлінгів. За даними видання, літак Роналду покинув столицю Саудівської Аравії ввечері в понеділок, близько 20:00. А вже о 01:00 3 березня його літак приземлився у Мадриді, де футболіст тривалий час жив, виступаючи за "Реал".
Зазначимо, що попри бойові дії, чемпіонат Саудівської Аравії триває. Зокрема в перший день активних атак, 28 лютого, "Аль-Наср", за який виступає Роналду, обіграв "Аль-Фейха". Попри те, що зірковий португалець не реалізував пенальті, його команда обіграла суперника з рахунком 3:1. Наступний матч "Аль-Насру" запланований на 7 березня.
Жеребкування Ліги Конференцій - що відомо
Нагадаємо, раніше у швейцарському місті Ньон відбулося жеребкування 1/8 фіналів єврокубків. Свого суперника зокрема дізнався донецький "Шахтар". "Гірники" позмагаються за вихід у чвертьфінал з польським клубом "Лех".
Усі пари 1/8 фіналу ЛК:
- Крістал Пелас – АЕК Ларнака
- Сігма – Майнц
- Лех – Шахтар
- Самсунспор – Райо Вальєкано
- АЗ – Спарта
- Целє – АЕК Афіни
- Фіорентина – Ракув
- Рієка – Страсбур