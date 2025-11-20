Парижський клуб розглядає варіант купівлі Маріо Хілу з "Лаціо".

Французький футбольний клуб "ПСЖ" розглядає варіант купівлі нового центрального захисника через те, що українець Ілля Забарний "розчарував і не зміг переконати ні своєю солідністю, ні зрілістю". Про це повідомляє Vipsg.fr.

"Чи стане Забарний наступним трансферним провалом для ПСЖ? Підписаний за солідний гонорар, український захисник на початку своєї кар'єри в ПСЖ переживає труднощі. Зараз клуб дає своїм новачкам час закріпитися в цій унікальній ситуації. Але це не означає, що Париж не вербуватиме гравців у цій зоні поля. Зовсім навпаки", – пише видання.

Повідомляється, що головний тренер парижан просить власників клубу придбати досвідченого центрбека, який зможе негайно давати результат на полі. Зазначається, що варіантом заміни Забарному розглядають Маріо Хілу, який є вихованцем Реал Мадриду та виступає за "Лаціо". Втім, цього виконавця також розглядають й інші клуби – зокрема вже згаданий Реал, а також Інтер і Мілан.

Раніше стало відомо, що першим суперником збірної України з футболу в плей-оф кваліфікації до чемпіонату світу 2026 може стати одна з чотирьох збірних – Швеція, Румунія, Північна Македонія чи Північна Ірландія.

Півфінальні матчі плей-оф відбудуться 26 березня 2026 року. А фінали пройдуть вже за пʼять днів. У разі перемоги у півфіналі, збірна України розіграє путівку на ЧС-2026 з командою з 2 чи 3 кошиків.

