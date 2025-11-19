Жеребкування відбудеться 20 листопада.

Збірна України з футболу потрапила до першого кошика для жеребкування плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2026.

Це сталося завдяки сприятливому рахунку у матчі між Австрією та Боснією – гра закінчилася з рахунком 1:1. Крім України, в першому кошику на жеребкування також будуть Італія, Данія та Туреччина.

Загалом у плей-оф візьмуть участь 12 команд, з яких три пройдуть у фінальну частину Чемпіонату світу з футболу, що відбудеться у 2026 році. Завдяки потраплянню в перший кошик, збірна України зіграє із суперниками з четвертого кошика. Серед потенційних суперників для підопічних Реброва:

Швеція;

Румунія;

Північна Македонія;

Північна Ірландія.

Всі ці команди потрапили у плей-оф завдяки виграшу груп Ліги націй восени минулого року. Для України матч півфіналу відбору на ЧС-2026 буде номінально домашнім. В разі перемоги "синьо-жовті" зіграють зі збірною з другого або третього кошика. Господар фінального матчу визначатиметься окремим жеребом.

Матчі півфіналу плей-оф відбудуться 26 березня 2026 року, а фінальні зустрічі пройдуть 31 березня, саме в них і визначаться останні учасники ЧС-2026 від Європи.

Збірна України: важливі новини

Нагадаємо, в останньому турі групового етапу відбору на Чемпіонат світу збірна України впевнено обіграла головного суперника, збірну Ісландії, з рахунком 2:0. Обидва голи було забито під кінець зустрічі. Відкрив рахунок на 83 хвилині ударом головою Олександр Зубков. А фінальним результат зробив Олексій Гуцуляк на 3-й хвилині додаткового часу.

Після гри головний тренер збірної Сергій Ребров відзначив голкіпера Анатолія Трубіна, який кілька разів врятував команду від пропущеного голу. Він також зазначив, що "не має претензій" до жодного з гравців матчу.

