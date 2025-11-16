Уже з перших хвилин матчу збірна України захопила перевагу на полі.

У Варшаві завершився матч між збірними України та Ісландії. Українці перемогли з рахунком 2:0, отримавши можливість вийти в стикові матчі кваліфікації Чемпіонату світу-2026 з футболу.

Уже з перших хвилин матчу збірна України захопила перевагу на полі. Проте перший тайм завершився з рахунком 0:0.

У перших 10 хвилинах другого тайму українці віддали ініціативу суперникам. Проте вже незабаром збірна України почала активно шукати свій шанс в атаці.

На 83-й хвилині матчу вінгер українців Олександр Зубков забив головою перший гол. Уже на 3-й хвилині додаткового часу півзахисник Олексій Гуцуляк встановив остаточний рахунок - 2:0.

Перемога дозволила Україні посісти друге місце в групі D з 10 очками. Перелік потенційних суперників українців визначиться пізніше.

Турнірна таблиця групи D:

Франція - 16 очок. Україна - 10 очок. Ісландія - 7 очок. Азербайджан - 1 очко.

Раніше GiveMeSport з посиланням на джерело писало, що вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик може скоро повернутися на поле. Зазначається, що український футболіст не буде відбувати чотирирічну дискваліфікацію після допінгової справи.

Крім того, у матчі п'ятого туру відбору на Чемпіонат світу-2026 з футболу, в якому збірна Португалія грала проти збірної Ірландії, знаменитий нападник Кріштіану Роналду отримав перше вилучення у своїй кар'єрі, граючи за національну команду. На 59-й хвилині в боротьбі із захисником суперників португалець вдарив Дара О'Ши ліктем, за що арбітр показав йому червону картку.

