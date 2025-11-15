Лондонський "Челсі" зберігає довіру до українця.

Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик може скоро повернутися на поле. Як пише GiveMeSport із посиланням на джерело, український футболіст не буде відбувати чотирирічну дискваліфікацію після допінгової справи.

Зазначається, що "Челсі" зберігає довіру до українця. У виданні поділилися, що клуб уже працює над варіантом його відновлення у змагальному ритмі.

За словами співрозмовника видання, Мудрика планують відправити в оренду до французького "Страсбурга". У "Челсі" вважають, що так він зможе повернути ігровий тонус після тривалої паузи.

Нагадаємо, що в грудні 2024 року Мудрика відсторонили від футболу після позитивного допінг-тесту. Невдовзі після цього Футбольна асоціація Англії висунула офіційні звинувачення в порушенні антидопінгових правил, а потенційна дискваліфікація може сягнути чотирьох років.

