Після початку допінгового скандалу українського півзахисника лондонського "Челсі" Михайла Мудрика кинула подруга, російська модель Віолетта Грачова (Берт). Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail.
За інформацією видання, росіянка порвала стосунки з українцем заради півзахисника туринського "Ювентуса" американця Вестона Маккенні. Буцімто пара разом відпочивала у Куршавелі, звідки обидва публікували світлини в своїх соцмережах.
Сам 24-річний Михайло Мудрик наразі відсторонений від участі у футбольних матчах через виявлений в його крові допінг.
Допінговий скандал з Мудриком
Як писав УНІАН, у грудні спалахнув допінговий скандал із українським футболістом Михайлом Мудриком, який виступає в Англії. Тоді з’явилися результати допінг-тесту, який він здавав ще у жовтні. Допінг-проба дала позитивний результат.
Сам Мудрик запевняв, що не розуміє, звідки в його крові взялися заборонені речовини. Він божився, що нічого такого не вживав.