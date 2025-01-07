Самі вони ніколи не підтверджували свої стосунки, али преса неодноразово про них писала.

Після початку допінгового скандалу українського півзахисника лондонського "Челсі" Михайла Мудрика кинула подруга, російська модель Віолетта Грачова (Берт). Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail.

За інформацією видання, росіянка порвала стосунки з українцем заради півзахисника туринського "Ювентуса" американця Вестона Маккенні. Буцімто пара разом відпочивала у Куршавелі, звідки обидва публікували світлини в своїх соцмережах.

Сам 24-річний Михайло Мудрик наразі відсторонений від участі у футбольних матчах через виявлений в його крові допінг.

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Допінговий скандал з Мудриком

Як писав УНІАН, у грудні спалахнув допінговий скандал із українським футболістом Михайлом Мудриком, який виступає в Англії. Тоді з’явилися результати допінг-тесту, який він здавав ще у жовтні. Допінг-проба дала позитивний результат.

Сам Мудрик запевняв, що не розуміє, звідки в його крові взялися заборонені речовини. Він божився, що нічого такого не вживав.

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