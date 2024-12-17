Футболіст запевнив, що не вживав заборонених речовин.

Гравець збірної України з футболу і півзахисник лондонського "Челсі" Михайло Мудрик підтвердив, що здав позитивний тест на допінг. Однак запевняє, що не вживав заборонені речовини свідомо.

"Я можу підтвердити, що мене сповістили про те, що зразок, який я надав Футбольній асоціації, містив заборонену речовину. Це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил, і тісно співпрацюю зі своєю командою, щоб розслідувати, як це могло статися", – написав Мудрик у своєму Instagram.

Футболіст наголосив, що він "не зробив нічого поганого", і висловив сподівання незабаром повернутися на поле.

Відео дня

Мудрик попався на допінгу: що відомо

Як писав УНІАН, напередодні стало відомо, що український футболіст Михайло Мудрик, який виступає в Англії, здав позитивний тест на допінг. Допінг-проба, яка дала позитивний результат, була відібрана у Мудрика ще наприкінці жовтня.

Найближчими днями має бути перевірена друга проба, яка остаточно підтвердить чи навпаки спростує першу пробу. Якщо підтвердиться, що Мудрик вживав допінг, йому загрожуватиме до чотирьох років дискваліфікації.

Вас також можуть зацікавити новини: