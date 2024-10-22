За словами Сергія Палкіна, Мудрик ще покаже свої якості.

Генеральний директор футбольного клубу "Шахтар" Сергій Палкін відреагував на проблеми українського нападника Михайла Мудрика у складі лондонської команди "Челсі". За його словами, гравців такої підготовки, як Мудрик, небагато.

"Вам не потрібен Ferrari, якщо ви не вмієте ним керувати. Тоді підійде звичайна машина. Якщо ти купуєш Ferrari, ти повинен навчитися нею керувати. Це моя думка про Мудрика в "Челсі". Я впевнений, що він покаже свої якості, коли у нього буде шанс. Він справді може змінити ситуацію, і ви можете бачити це в його виступах за збірну України. Гравців цієї категорії дуже мало", - наголосив Палкін в інтерв'ю виданню Spox.

Він також нагадав, що "Шахтар" продав Михайла Мудрика "Челсі" за 70 мільйонів євро плюс 30 млн бонусів.

Відео дня

"Це була найбільша угода в історії України", - підкреслив гендиректор ФК.

Михайло Мудрик - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Михайло Мудрик вперше у сезоні не потрапив до заявки "Челсі". Зокрема футболіст не зіграв у матчі 8-го туру АПЛ проти "Ліверпуля". Наразі причина, з якої українець не був заявлений на гру, невідома.

Також повідомлялось, що футбольний клуб "Челсі" не хоче відпускати Михайла Мудрика у зимове трансферне вікно. За словами британського журналіста Бена Джейкобса, Мудрик складає серйозну конкуренцію Джейдону Санчо і має достатньо ігрових хвилин у цьому сезоні.

Вас також можуть зацікавити новини: