Українець не зіграє у матчі 8-го туру АПЛ проти "Ліверпуля".

Українець Михайло Мудрик, який грає на позиції крайнього півзахисника, вперше у сезоні не потрапив до заявки "Челсі".

Зокрема, він не зіграє у матчі 8-го туру АПЛ проти "Ліверпуля", пише Суспільне. До цього з початку сезону український легіонер кожну гру виходив на поле. Чотири рази Мудрик був включений в стартовий склад: тричі на матчі клубу у Лізі конференцій та ще один - на гру Кубка ліги.

В цьому сезоні на полі Мудрик відзначився двома асистами за свою команду.

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Причину, з якої український футболіст не був заявлений на гру, у клубі не уточнили.

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12 жовтня стало відомо, що футбольний клуб "Челсі" не має намірів відпускати Михайла Мудрика у зимове трансферне вікно. ""Челсі" не розглядає варіант з відходом Михайла Мудрика в середині сезону, на постійній основі або в оренду. Мудрик складає серйозну конкуренцію Джейдону Санчо і має достатньо ігрових хвилин у цьому сезоні", - прокоментував британський журналіст Бен Джейкобс.

Журналіст додав, що головний тренер "Челсі" Енцо Мареска постійно вимагає від українця покращувати навички та досі вважає його важливим гравцем у команді.

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