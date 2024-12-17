23-річному футболістові загрожує дискваліфікація на термін до 4 років.

Зірка збірної України з футболу, півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг. Про це повідомляє українське спортивне видання Tribuna.com.

"У пробі "А" футболіста виявили заборонену речовину. Допінг-пробу, яка дала позитивний результат, взяли у Мудрика наприкінці жовтня. Очікується, що найближчими днями буде також відкрита проба "B"", – йдеться у матеріалі.

Видання звернулося за коментарем до самого Мудрика та до його менеджера.

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Тим часом UA-Football пише, що Мудрику загрожує до чотирьох років дискваліфікації. Яку саме заборонену речовину знайшли в організмі зірки збірної України – уточнюється.

Михайло Мудрик відіграв за "Челсі" 73 матчі у всіх турнірах. Футболіст відзначився 19 результативними діями. Востаннє він виходив на поле 28-го листопада у матчі Ліги конференцій проти "Гайденгайма", а до заявки лондонського клубу потрапляв на початку грудня.

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У штаб-квартирі FIFA в Цюріху, Швейцарія, відбулося жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року. Суперниками України в групі D стали Франція/Хорватія (переможець протистояння), Ісландія та Азербайджан.

Раніше повідомлялося, що Україна опустилася в таблиці коефіцієнтів УЄФА на 24-ту сходинку з 21-шу за підсумками чергового єврокубкового тижня. До трійки лідерів увійшли Іспанія, Італія та Англія.

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