Україну обійшли Кіпр, Швеція і Угорщина.

У таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками чергового єврокубкового тижня Україна опустилася на 24-ту сходинку з 21-ї. Обидва представники України в єврокубках - "Шахтар" і "Динамо" - програли свої матчі шостого туру.

В України залишилося 22,200 балів, її випередили Кіпр, Швеція і Угорщина, які набрали 23,975, 23,750 і 22,500 бала відповідно.

Трійка лідерів у таблиці така: Англія з 99,374 бала, Італія із 87,465 бала та Іспанія із 81,989 бала.

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У січні в рамках групового турніру 2024-2025 років Україна ще зіграє чотири останні матчі. "Шахтар" 22 січня зійдеться на полі із французьким "Брестом"", 29 січня – з німецькою "Борусією". "Динамо" 21 січня змагатиметься з турецьким "Галатасараєм", 30 січня – з латвійським клубом RFS.

Як зіграла України останні матчі на європейській арені

12 грудня київське "Динамо" програло на виїзді іспанському клубу "Реал Сосьєдад" у шостому турі основного раунду Ліги Європи з рахунком 3:0. Кияни за два тури до закінчення основного раунду втратили шанси вийти до плей-оф.

11 грудня донецький футбольний клуб "Шахтар" програв мюнхенській "Баварії" у шостому турі основного раунду Ліги чемпіонів з футболу.

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