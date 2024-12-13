У штаб-квартирі FIFA в Цюріху, Швейцарія, відбулося жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року. Загалом по 5 кошиках було розподілено 54 країни-учасниці УЄФА.

До першого входили чвертьфіналісти Ліги націй УЄФА - Данія, Німеччина, Хорватія, Нідерланди, Франція, Італія, Іспанія та Португалія. Разом із ними в кошику також перебували 4 країни з найкращим рейтингом - Англія, Швейцарія, Бельгія та Австрія.

Збірна України під час жеребкування перебувала в другому кошику. У результаті суперниками в групі D для України стали Франція або Хорватія (переможець протистояння), Ісландія та Азербайджан.

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