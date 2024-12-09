Згідно рейтингу, на третьому місці розмістився нідерландський форвард Руд ван Ністелрой.

Популярне спортивне інтернет-видання GiveMeSport оприлюднило рейтинг 10 найкращих страйкерів ХХІ століття.

Згідно рейтингу, на третьому місці розмістився нідерландський форвард Руд ван Ністелрой. Легенда Англійської Прем'єр-ліги на клубному рівні забив 327 голів у 519 матчах.

А от на другому місці несподівано опинився найкращий бомбардир в історії футболу, португальський нападник саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду. На рахунку 5-разового володаря "Золотого м'яча" на даний час 916 голів.

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Найкращим страйкером ХХІ століття визнано бразильського футболіста Роналду. "Зубанстик" через серйозні проблеми зі здоров'ям за кар'єру зіграв тільки 481 матч, але йому вдалося забити 309 голів.

В топ-10 увійшов і український футболіст - це Андрій Шевченко. Він забив 342 голи за кар'єру і зайняв 8-му позицію в рейтингу.

Загалом топ-10 виглядає так:

1. Роналду 2. Кріштіану Роналду 3. Руд ван Ністелрой 4. Ліонель Мессі 5. Алан Ширер 6. Луїс Суарес 7. Ерлінг Холанд 8. Андрій Шевченко 9. Роберт Левандовськи 10. Гонсало Ігуаїн

Інші новини футболу

6 грудня британський спортивний портал GiveMeSport оприлюднв рейтинг найкращих футбольних півзахисників XXI століття.

12 листопада Андрій Шевченко увійшов до Зали слави італійського футболу. Шевченку вручили нагороду в категорії "Іноземний гравець" на урочистій церемонії в Коверчано. Він подякував уболівальникам і своїм колишнім партнерам по "Мілану" за підтримку.

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